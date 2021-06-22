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Схему обращения с твердыми коммунальными отходами в РФ утвердят в 2021 году

Общество
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Схему обращения с твердыми коммунальными отходами в РФ утвердят в 2021 году
pixabay.com /

Федеральную схему обращения с ТКО согласовали уже в 85 регионах РФ, заявил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев в ходе круглого стола в Совфеде.

Разработка проекта по поручению президента России Владимира Путина ведется с 2019 года. В документ попадут 1200 действующих объектов и еще тысяча площадок, которые только будут введены в эксплуатацию. Все данные о них будут обновляться в режиме реального времени, передает сайт 360tv.ru слова Буцаева.

До конца схему по обращению с твердыми коммунальными отходами утвердят уже в этом году. Это могло произойти еще в 2020 году, однако документ потребовал внесения законодательных поправок, объяснил Буцаев.

#тко #буцаев #Российский экологический оператор
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