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Журналист Кухаркин рассказал о попытках Украины "уравнять" нацистскую Германию с СССР

Политика
/ Обновлено: 22 июня 2021 15:23 75

Журналист Кухаркин рассказал о попытках Украины «уравнять» нацистскую Германию с СССР
Федеральное агентство новостей /

Киев пытается "уравнять" роль нацистской Германии с СССР. Киев опускает подвиги солдатов Красной Армии, заявил украинский журналист и блогер Павел Кухаркин.

Информационное поле Украины наполняют расследованиями о роли СССР и нацистской Германии в истории XX века. В материалах акцентируют внимание на том, что Советский Союз "начал" Великую Отечественную войну.

Происходит переписывание истории и чествование нацистов, рассказал журналист в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".

Несмотря на старания властей, не все граждане принимают такую позицию и ход истории. Для многих 22 июня остается Днем памяти и скорби, подчеркнул Кухаркин.

В годовщину начала войны президент России Владимир Путин принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню. Также глава государства написал статью по случаю знаменательной даты, написали на сайте 360tv.ru.

#украина #германия #нацизм #ссср #кухаркин
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