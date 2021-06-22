Лидер «Коммунистов России» сравнил Черчесова с нашкодившим школьником

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Глава партии "Коммунисты России" жестко раскритиковал Станислава Черчесова за выступление национальной команды на Евро-2020.

Сергей Малинкович выразил недовольство игрой сборной России по футболу на 16-м чемпионате Европы. В разговоре с журналистами издания Sport24 политик обратил внимание на интервью Станислава Черчесова после матча с Данией, завершившегося поражением его подопечных со счетом 1:4.

"Вы посмотрите на комментарии Черчесова после игры. Они просто неприличны. Он должен был покаяться и объяснить, что понимает всю тяжесть содеянного. А он сказал, что это лучшая игра на этом чемпионате Европы. Так обычно себя ведет нашкодивший школьник, который не хочет признать, что он что-то сделал", — отметил Малинкович.

Лидер "Коммунистов России" также предложил выдавать игрокам сборной страны талоны на еду вместо зарплаты и конфисковать имущество тренера национальной команды. Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля. Действующим победителем турнира является сборная Португалии.