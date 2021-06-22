Новые меры по нераспространению коронавируса вводят в Москве

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Правительство столицы вводит новые превентивные меры по коронавирусу, заявил мэр города Сергей Собянин.

Ограничения коснутся проведения массовых мероприятий на территории города. Концерты, спортивные игры и другие зрелищные события теперь можно проводить при участии не более 500 человек. Требование относится к мероприятиям в помещениях и на открытом воздухе.

Массовая вакцинация проходит в Москве с начала 2021 года. Процедура доступна всем горожанам с полисом ОМС и без медицинских противопоказаний. Специалисты считают формирование массового иммунитета к COVID-19 единственным способом справиться с пандемией коронавируса.