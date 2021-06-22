Павлюченко посоветовал комментатору Губерниеву «не лезть» в футбол

fc-ural.ru / Пресс-служба ФК «Урал»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко обратился к спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву с ценным советом.

Бывший форвард московского "Спартака" и российской сборной Роман Павлюченко ответил Дмитрию Губерниеву, который после поражения национальной команды от Дании выразил мнение, что "у нас слабые игроки". Бронзовый призер Евро-2008 в Stories Instagram-аккаунта призвал комментатора "не лезть в футбол" и ограничиться обсуждением лыжного спорта.

Prt Scr instagram.com / @pavlyuchenko_1981

Губерниев уже успел ответить Павлюченко. В Telegram-канале он назвал экс-игрока сборной России "символом тупизны, хамства и бескультурья".

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля. Российская сборная, проиграв два матча турнира из трех, заняла последнее место в турнирной таблице группы B.