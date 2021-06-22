Тренер по триатлону порекомендовал воздержаться от занятий спортом вечером и ночью

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Занятия спортом вечером или ночью негативно влияют на организм, заявил тренер по триатлону Александр Халаманов.

Лучше всего тренироваться в первой половине дня, до 12:00. В это время организм наиболее расположен к физическим нагрузкам. К тому же важно учитывать индивидуальные особенности каждого человека. Например, у некоторых людей наблюдается повышенная работоспособность именно вечером.

"Тренировки, особенно силовые, с интервальной интенсивной нагрузкой, возбуждают нервную систему", — объяснил Александр Халаманов в интервью для РИА Новости.

Вечерние и ночные тренировки противоречат законам физиологии и биоритмам. Для максимально продуктивного времяпрепровождения в течение дня нужно ложиться спать до 23:00, порекомендовал Александр Халаманов, следует из публикации на сайте 360 tv.ru. Таким способом удастся нормализовать график работы и отдыха.