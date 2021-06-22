Уткин предложил назначить главным тренером сборной России итальянца Тедеско

Dmitry Golubovich / Global Look Press

Спортивный журналист Василий Уткин после поражения сборной России на Евро-2020 предложил назначить главным тренером команды итальянца Доменико Тедеско.

Для российской команды чемпионат Европы-2020 уже завершился. Подопечные Черчесова в решающем матче с Данией проиграли со счетом 1:4 и заняли четвертое место в группе. Автором единственного гола в ворота противников стал капитан сборной Артем Дзюба, пробивший с пенальти на 70-й минуте игры. У датчан отличились Андерс Кристенсен, Йоахим Мехле, Миккель Дамсгард и Юссуф Поульсен.

После вылета команды с турнира многие заговорили об отставке с поста главного тренера Станислава Черчесова. Так, спортивный журналист Василий Уткин считает, что новым наставником россиян должен стать Доменико Тедеско. Под руководством итальянца московский "Спартак" стал серебряным призером РПЛ.

"И как это нет кандидата на пост тренера сборной? Доменико Тедеско", — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Комментатор Дмитрий Губерниев также заявил, что сборной России нужен новый главный тренер на смену Черчесову. Он отметил, что у команды никогда нет запасного плана на случай пропущенного мяча.