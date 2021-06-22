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Школьница в Чебоксарах утонула на глазах сестер и матери

Происшествия
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Школьница в Чебоксарах утонула на глазах сестер и матери
pxhere.com /

Сотрудники Следственного комитета Чувашии выясняют обстоятельства смерти 12-летней девочки, которая утонула на центральном пляже Чебоксар.

По предварительным данным, школьница приехала на отдых в компании матери и двух сестер. В какой-то момент она заплыла за специально установленные ограждения и не смогла вернуться на берег. Опекун девочки, не найдя дочь, обратилась за помощью. Тело несовершеннолетней спасатели нашли спустя час после происшествия, сообщает пресс-служба СК по региону.

Прибывшие на место трагедии правоохранители приступили к выяснению обстоятельств инцидента. Позднее они примут решение о возбуждении уголовного дела.

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