«Время непрофессионалов»: Бузову предложили сделать тренером сборной России по футболу

instagram.com / @buzova86

Блогер Вадим Манукян присоединился к обсуждениям проигрыша сборной России на Евро-2020 и предложил заменить главного тренера Станислава Черчесова Ольгой Бузовой.

Вадим Манукян прокомментировал игру национальной сборной на Евро-2020, заявив, что россияне с трудом переиграли финнов и это можно считать достижением. Блогер разделяет мнение комментатора Дмитрия Губерниева и спортивного журналиста Василия Уткина, что главного тренера сборной Станислава Черчесова пора увольнять. Автор и ведущий проектов ФАН "Давай поговорим" и "JourФак Манукяна" в шутку заявил, что Бузова могла бы взять на себя вышеуказанный обязательства.

"Я вам скажу сейчас парадоксальную вещь, но именно Ольгу Бузову нужно назначить на пост главного тренера сборной России по футболу. А что? Она ведь и актрисой никогда не была, а во МХАТе под "ковидный" аншлаг сыграла. <...> Если сейчас время такое, когда непрофессионалы благодаря своим пробивным качествам могут добиваться большего, чем профи, то, наверное, Бузова и должна футболистов тренировать", — цитирует Федеральное агентство новостей заявление Манукяна.

Поющая телеведущая Ольга Бузова оказалась в эпицентре скандала после перепалки с Дмитрием Губерниевым в прямом эфире "Матч ТВ". Исполнительница хита "Мало половин" пришла на телеканал поддержать российских футболистов. Позднее спортивный комментатор признался, что его публичная ссора с Бузовой стала самым ярким событием Евро-2020.