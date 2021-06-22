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"Обращайтесь к истории": Захарова ответила на заявления о друзьях России

Политика
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«Обращайтесь к истории»: Захарова ответила на заявления о друзьях России
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России /

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на провокационное заявление о том, что у нашей страны якобы нет друзей.

В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" российский дипломат прокомментировала аналитические очерки, в которых заявляется, что Россия "со всеми поссорилась и у нее нет друзей".

Когда мы говорим о друзьях, неважно наших личных, в глобальном понимании, это те люди, которые не предают. Это те страны, которые не предают", — подчеркнула госслужащий.

Захарова также отметила ущербность постановки вопроса, заявив, что количеством друзья не меряются. По ее мнению, для понимания международных отношений необходимо обратиться к истории. Она считает, что день годовщины начала Великой Отечественной войны — прекрасный для этого повод.

Также дипломат подчеркнула необходимость придерживаться собственных национальных интересов при построении дружеских отношений с другими государствами.

#захарова #политика #Соловьев-live
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