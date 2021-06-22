Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Житель Саратова заплатил штраф в десять раз больше предложенной взятки

Происшествия
96

Житель Саратова заплатил штраф в десять раз больше предложенной взятки
freepik.com / Designed by Freepik

Суд вынес приговор 47-летнему саратовцу из города Вольск. Он признан виновным покушении на дачу взятки.

В январе в сугроб заехал и застрял джип марки Hyundai. На место приехали автоинспекторы, которые сразу же выявили у водителя признаки алкогольного опьянения.

Сотрудники ГИБДД попросили горожанина проследовать в служебный автомобиль для составление протокола о нарушении ПДД. Виновник предложил "решить вопрос" на месте. Он просил не фиксировать нарушение за вознаграждение в 20 тысяч рублей.

Автоинспектор отказался от взятки. Злоумышленник был приговорен к штрафу в 200 тысяч рублей.

#взятка #гибдд #штраф
Большие потери: с чем столкнулись гитлеровцы и Красная армия 22 июня 1941 года
Большие потери: с чем столкнулись гитлеровцы и Красная армия 22 июня 1941 года
Россия
15:54 | 22 июня
Политологи назвали статью Путина в Die Zeit знаком немецкому народу
Политологи назвали статью Путина в Die Zeit знаком немецкому народу
Политика
15:53 | 22 июня
Москвичи смогут попасть в рестораны и кафе при наличии QR-кода
Москвичи смогут попасть в рестораны и кафе при наличии QR-кода
Общество
15:52 | 22 июня