Житель Саратова заплатил штраф в десять раз больше предложенной взятки

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Суд вынес приговор 47-летнему саратовцу из города Вольск. Он признан виновным покушении на дачу взятки.

В январе в сугроб заехал и застрял джип марки Hyundai. На место приехали автоинспекторы, которые сразу же выявили у водителя признаки алкогольного опьянения.

Сотрудники ГИБДД попросили горожанина проследовать в служебный автомобиль для составление протокола о нарушении ПДД. Виновник предложил "решить вопрос" на месте. Он просил не фиксировать нарушение за вознаграждение в 20 тысяч рублей.

Автоинспектор отказался от взятки. Злоумышленник был приговорен к штрафу в 200 тысяч рублей.