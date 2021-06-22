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Полиция Самары задержала участников секты за похищение человека

Происшествия
/ Обновлено: 22 июня 2021 14:02 56

Полиция Самары задержала участников секты за похищение человека
Global Look Press / Alexander Chaplygin/Russian Look

Предполагаемых последователей секты подозревают в совершении нескольких преступлений, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По предварительной версии, весной 2019 года в Самаре пять подозреваемых последователей секты удерживали в квартире дома мужчину, требуя от него оказать влияние на супругу. Сектантам нужно было, чтобы женщина передала в собственность доли в четырехкомнатной квартире и автомобиль.

Помимо этого, зимой 2019 года один из фигурантов уголовного дела поджег жилой дом родственника в поселке Липяги. По данным фактам следователи завели уголовное дело по признакам незаконного лишения свободы, вымогательства и умышленного уничтожения имущества.

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