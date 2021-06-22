Трамп перечислил поводы для вмешательства в президентскую гонку в 2024 году

wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Экс-президент США Дональд Трамп еще не принял решение об участии на выборах в 2024 году, но рассказал о поводах, которые могут заставить его вмешаться в битву за Белый дом.

Своими опасениями экс-президент США поделился в эфире кабельного американского телеканала America's Voice. Окончательное решение пока не принято, и бизнесмен занял позицию наблюдателя, но поводы для беспокойства имеются.

Первой и главной причиной для вмешательства в президентскую гонку может стать ситуация на южных границах США. Как признался президент, он пристально следит за новостями из Техаса, и они его не радуют. Также не устраивает внешняя политика действующего президента Джо Байдена. По мнению Трампа, "сонный Джо" плохо защищает интересы Америки.

wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

"При мне Америка была на первом месте ("America first!" — один из лозунгов команды Трампа. — Прим. ред.), сейчас же она на последнем месте. Я смотрю на все это, и мне это не нравится", — подчеркнул бизнесмен.

В апреле 2021 года Трамп объявил о скором принятии решения об участии в президентских выборах 2024 года. Как подчеркнул экс-глава государства, его решение понравится народу.