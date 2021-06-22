Трамп перечислил поводы для вмешательства в президентскую гонку в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп еще не принял решение об участии на выборах в 2024 году, но рассказал о поводах, которые могут заставить его вмешаться в битву за Белый дом.
Своими опасениями экс-президент США поделился в эфире кабельного американского телеканала America's Voice. Окончательное решение пока не принято, и бизнесмен занял позицию наблюдателя, но поводы для беспокойства имеются.
Первой и главной причиной для вмешательства в президентскую гонку может стать ситуация на южных границах США. Как признался президент, он пристально следит за новостями из Техаса, и они его не радуют. Также не устраивает внешняя политика действующего президента Джо Байдена. По мнению Трампа, "сонный Джо" плохо защищает интересы Америки.
"При мне Америка была на первом месте ("America first!" — один из лозунгов команды Трампа. — Прим. ред.), сейчас же она на последнем месте. Я смотрю на все это, и мне это не нравится", — подчеркнул бизнесмен.
В апреле 2021 года Трамп объявил о скором принятии решения об участии в президентских выборах 2024 года. Как подчеркнул экс-глава государства, его решение понравится народу.