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Слухи об отставке Черчесова после провала сборной на Евро не стали комментировать в РФС

Спорт
/ Обновлено: 22 июня 2021 13:45 60

Слухи об отставке Черчесова после провала сборной на Евро не стали комментировать в РФС
cherchesov.com / СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ официальный сайт

Российский футбольный союз (РФС) не стал комментировать сообщение анонимного источника о якобы направленном предложении об отставке тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

После поражения России в матче с Данией в одном из Telegram-каналов появилась информация, что тренеру российской сборной Станиславу Черчесову якобы направили предложение об отставке. Журналист РИА Новости попытался узнать у источника в РФС подробности об этой информации, но РФС не стал комментировать эти слухи.

"Без комментариев", — ответили в РФС.

Сборная России провела три матча на Евро-2020. Команде удалось одержать победу лишь в игре с Финляндией. После игры с Данией россияне заняли последнее место в группе и выбыли из чемпионата.

Сборная Дании одержала победу над командой России в рамках группового этапа Евро-2020 со счетом 4:1.

#футбол #отставка #черчесов
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