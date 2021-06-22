Правоохранители задержали в Москве мундепа Люсю Штейн

Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Муниципального депутата Люсю Штейн задержали возле дома и увезли в ОМВД по району Арбат.
Адвокат Дмитрий Захватов сообщил, что ее задержали без объяснения причин. Ранее Басманный суд продлил запрет на совершение определенных действий в отношении столичного муниципального депутата Люси Штейн.
Политический деятель ранее находилась под домашним арестом, но мера пресечения была смягчена. Мундепутат проходит фигурантом по "санитарному делу".
По предварительной версии, Люся Штейн причастна к проведению незаконного митинга в поддержку блогера Алексея Навального. Мероприятие проводили во время пандемии коронавируса, когда в Москве действовали санитарные ограничения.