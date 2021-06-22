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Кремль отреагировал на заявление Москальковой о непривитых россиянах

Общество
/ Обновлено: 22 июня 2021 13:33 84

Кремль отреагировал на заявление Москальковой о непривитых россиянах
Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

Мнение российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой о дискриминации невакцинированных от COVID-19 граждан РФ нуждается в обсуждении, заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ сообщил об этом в ходе брифинга для представителей СМИ.

"Мы видели это заявление. Безусловно, это повод для рассмотрения в оперативном штабе, но ситуация такова, что она требует энергичных мер", — подчеркнул Песков.

По его словам, не имеющие антител к COVID-19, в том числе и непривитые от этого заболевания граждане РФ, попадут в "менее выгодное положение" в любом случае. Ранее Москалькова сообщила о необходимости выработки решения для тех россиян, которым вакцинация от коронавируса противопоказана по медицинским соображениям.

#песков #москалькова #COVID-19
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