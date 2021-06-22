В Кремле сообщили о важном посыле для Европы в статье Путина

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Статья президента России Владимира Путина, посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны, содержит важный посыл для европейского континента.

Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое" для немецкого издания Die Zeit российский лидер рассматривает трагические уроки прошлого и, отталкиваясь от них, говорит о своих взглядах на будущее.

"Очень важная статья с очень важными посылами для всей Европы, для европейского континента, неотъемлемой частью которого является наша страна", — отметил Песков.

Материал уже был опубликован на официальном сайте президента России. Также статья Путина появилась в немецком интернет-издании Die Zeit, а в четверг выйдет в еженедельной газете.