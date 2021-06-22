Около 300 мертвых рыб всплыли в реке Ай в Челябинской области

Федеральное агентство новостей /

В городе Златоуст в реке Ай произошла гибель рыб. Об этом сообщило издание URA.RU.

Руководитель отделения «Гражданского патруля» в Златоусте Андрей Королев сообщил об обнаружении 130 мертвых рыбин на небольшом участке возле моста. А к концу обследования — около 300.

«Причина этого экологического бедствия неизвестна, необходимо взять пробы воды, исследовать рыбу. Мы опасаемся массовых отравлений», — дополнил он.

Ответы на вопросы общественников, которые были направлены в природоохранную прокуратуру области и Росприроднадзор, пока не поступили.

В Минэкологии области сообщили, что поводов для беспокойства нет — явление не несет опасности для жизни и здоровья жителей.

«По факту замора рыбы будет проведена проверка, специалисты уже выехали к месту происшествия для забора воды. Инцидент не единичен: такие случаи были в этом году на Айском пруду и других водоемах. Все они связаны с естественными и природными причинами: аномальной жарой и большой прогреваемостью воды из-за падения уровня водоемов и цветения сине-зеленых водорослей», — сказали представители министерства.

Напомним, первым заместителем министра здравоохранения Челябинской области назначен вице-спикер городской думы Дмитрий Тарасов.