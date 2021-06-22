Обвиняемый в применении допинга легкоатлет Шубенков полностью оправдан

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Дисциплинарный комитет признал невиновным спортсмена Сергея Шубенкова по делу о применении допинга. Легкоатлету также отменен срок дисквалификации.

У спортсмена был взята проба, которая показала содержание низкой концентрации мочегонного вещества. В ходе расследования стало известно, что положительный тест на принятие допинга получился у Шубенкова в связи с непреднамеренным приемом остатков лекарств, используемых для лечения родственника.

Легкоатлета Ильгизара Сафиуллина задержали по подозрению в сбыте наркотиков. При обыске полицейские обнаружили 0,5 кг синтетических запрещенных веществ дома у спортсмена.