Шашлычный калькулятор: четыре комбинации для Станислава Черчесова

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Уже в первом тайме матча с Данией (1:4) после прицельного выстрела 20-летнего Миккеля Дамсгарда в умах российских болельщиков закралось вечное: «Ну, все!». Таких «все» за этот вечер случилось четыре, а в истории отечественного футбола и того больше. Буквально любой крупный турнир, кроме Евро-2008 и домашнего чемпионата мира-2018, изобиловал подобными моментами.

В 2002 году после проигрыша, как тогда казалось, «мертвым» японцам (0:1) и фатального промаха нападающего «Спартака» Владимира Бесчастных, на другом конце света – на Манежной площади в Москве – вспыхнули беспорядки. Разъяренные и разгоряченные явно не одной рекламой «Старого Мельника» болельщики жгли машины, дрались с милицией и били стекла фешенебельных отелей в самом сердце столицы.

/ Ягудаев Владимир

От Евро-2004 ждали немногого. Португалия, Испания – иди их обыграй. Не обыграли. Запомнился лишь успех в матче с будущими чемпионами из Греции, правда, та встреча уже ничего не решала.

В 2006 и 2010 чемпионаты мира обошлись без сборной России. И если отсутствие команды на ЧМ в Германии после унизительных 1:7 в отборочной группе от Португалии было в целом объяснимо, то Марибор-2010 остался загадкой похлеще падения Тунгусского метеорита.

Десятые годы – время оправданий. Евро-2012 и крылатая фраза Андрея Аршавина: «Ваши ожидания – ваши проблемы». Чемпионат мира в Бразилии с «золотым» франтом Капелло и лазерная указка, мешавшая сборной победить грозные Алжир и Южную Корею.

/ Ягудаев Владимир

Чемпионат Европы-2016… А впрочем, не будем вспоминать, как оттаскали команду Леонида Слуцкого кудесники мяча из Словакии и Уэльса.

Год 2018 – искра, всплеск, буря эмоций, бушующая по приятному поводу Никольская, от которой до той самой Манежной площади рукой подать. Победили в группе саудитов и египтян. Прошли в 1/8, где наткнулись на деморализованных испанцев, вывезли по пенальти.

«Наконец-то повезло», — подумал российский болельщик.

И действительно, повезло. Это очень точный термин. Именно в ту минуту все совпало. Тотчас же федеральные телеканалы сотворили себе, а заодно и нации кумиров. Дзюба – капитан, Акинфеев – герой серии послематчевых ударов, но основные почести достались главному тренеру Станиславу Черчесову.

По завершении турнира наставник национальной команды разве что не въезжал в любой двор на белом коне: повышал тон на журналистов, советовал всем не лезть в дела сборной, все тому же Денисову — держать язык за зубами и в принципе более двух лет занимался тем, что создавал банду неприкасаемых.

21 июня 2021 года в Копенгагене, на стадионе «Паркен», все изменилось. Аура спасителя куда-то исчезла.

Еще вчера до обеда Черчесов был живым идолом для любой российской домохозяйки. Теперь же каждая из них узнает из прессы и о зарплате в 2,5 млн евро в год, и о непростых отношениях бывшего вратаря с игроками, а самые дотошные доберутся до позабытого скандала с участием Черчесова и Игоря Денисова. Напомним, тогдашние «динамовцы» по-мужски планировали выяснить отношения в душе.

Заставший провальный чемпионат мира-2002 в качестве запасного игрока-ветерана и переживший настоящую травлю со стороны болельщиков «Спартака» в середине «нулевых» Черчесов наверняка сможет пережить и эту неприятность. Но что делать наставнику прямо сейчас? Представляем три варианта развития событий.

Сделать вид, что ничего не произошло

Вариант самый правдоподобный, памятуя о психологической непробиваемости Станислава Саламовича. Уже после встречи с Данией он четко дал понять, что никуда уходить не собирается.

"Не сложился результат, на который нацеливались. План на игру выдерживался, было несколько хороших моментов, которые могли реализовать и сценарий матча повернуть в свою сторону. Но не забили, и первый полумомент у датчан завершился голом. Во втором тайме вышли отыгрываться, сами себе привезли. Перестроили игру, отыграли один мяч и хотели дальше. Поблагодарил игроков, сегодня они были готовы к игре, но она сложилась не в нашу пользу. Надо переоценить, переосмыслить и делать выводы", - цитирует РИА «Новости» слова Черчесова на пресс-конференции после встречи с Данией.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Да уж, не Борис Николаевич в конце 1999 года. Скорее всего, специалист в своем выступлении перед членами Исполкома РФС после Евро (если таковое случится) скинет вину на неопытность нынешнего состава сборной, и как истинный кавказский мужчина возьмет слово подготовить еще не оперившееся поколение «двуглавых орлов» к чемпионату мира в Катаре.

Уйти в отставку

Представим, что все тот же кавказский менталитет сыграет с Черчесовым злую шутку. Допустим, что настоящий мужчина после провала должен признать вину, взвалить ее на свои могучие плечи и незамедлительно сообщить об уходе из сборной.

Так-то оно так, да вот до мирового первенства на родине эмира Тамима бин Хамад Аль Тани остается чуть больше года. Пойдет ли на подобный риск руководство Российского футбольного союза во главе с консервативным Александром Дюковым, большой-большой вопрос.

Обмани, но останься

Сразу по завершении злополучного матча с Данией в эфире телеканала «Матч ТВ» нападающий сборной России Артем Дзюба намекнул, что теперь-то хейтеры национальной команды могут выдохнуть с облегчением. Правда, все же нашел в себе силы перед страной:

"Хотелось бы извиниться перед всеми, кто в нас верил, мы очень виноваты".

Почему бы Станиславу Саламовичу не пойти по проторенной дорожке любимого народом капитана? Играть в искренность наставник умеет как никто другой. Вполне возможно, после такого хода сердобольный русский народ мигом позабудет нелепую игру Матвея Сафонова, Андрея Семенова и других защитников Отечества.

Устроить флешмоб. К примеру, угостить всю Северную Осетию шашлыком

У Станислава Черчесова есть уникальный шанс запомниться землякам на десятилетия вперед. Для этого необязательно рассказывать про достоинства республики в СМИ, латать дыры в региональном бюджете или прилететь на вертолете на заштатный матч «Алании» в ФНЛ.

Осетины – народ гостеприимный, а главный тренер сборной России, надо думать, человек щедрый. «Политика Сегодня» обнаружила, что российскому специалисту вполне по силам устроить пир для каждого жителя Северной Осетии. А это, между прочим, 693 000 человек!

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Воспользовавшись сервисом «Шашлычный калькулятор» неназванного IT-гиганта, обозреватель «ПС» выяснил, что для всеобщего праздника наставнику потребуется 277,2 тонны мяса — по 400 грамм на каждого жителя (говядина, баранина, курица – решим на месте) и всего-то 110,9 млн рублей денег (если учесть, что осетинские животноводы не сделают Черчесову скидку и продадут килограмм в среднем по 400 рублей за кило). Плюс работа поваров. Хотя уверены, что ради такого дела вся Осетия встанет у мангала.

Много? Неразумно? Много — это проигрывать 1:4. Неразумно — это отбивать три удара подряд перед собой и отдавать передачу назад, где мяч уже поджидает одинокий форвард соперника.

Вспомните, что главный тренер сборной России получает жалование в 2,5 млн евро, а это порядка 217,5 млн, так что на жизнь у Станислава Черчесова кое-что, да останется. И появится реальная возможность навсегда войти в историю мирового футбола. Хотя бы так.

Редакция «Политики Сегодня» заранее приносит извинения всем веганам, вегетарианцам и защитникам животных за бестактный подход к подготовке этого материала.