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Памфилова заявила о провале кампании против трехдневных выборов в Госдуму

Политика
/ Обновлено: 22 июня 2021 13:14 54

Памфилова заявила о провале кампании против трехдневных выборов в Госдуму
Федеральное агентство новостей / Ольга Цебровская

Иностранная кампания, направленная на дискредитацию трехдневного голосования, провалилась. Ее никто не поддержал, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Противники многодневных выборов не набрали и 50 тысяч голосов. Однако недействительная информация о голосовании в сентябре продолжает распространяться. Сведения поступают из-за рубежа, уточнили в ЦИК.

Ранее стало известно, что голосование в сентябре будет доступно в течение трех дней. Думские и региональные выборы пройдут 17, 18 и 19 сентября, уточнили в Центризбиркоме.

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