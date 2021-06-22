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Песков объяснил публикацию статьи Путина в немецкой газете

Политика
/ Обновлено: 22 июня 2021 13:18 61

Песков объяснил публикацию статьи Путина в немецкой газете
kremlin.ru / пресс-служба правительства РФ

Президент РФ Владимир Путин выбрал немецкое издание для публикации статьи, так как она направлена на европейскую аудиторию.

Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, объясняя публикацию главы государства в газете Die Zeit.

"Здесь же речь идет все-таки о европейской истории. И если вы внимательно читали статью, здесь именно президент обращает слова к европейцам, к тем, с кем мы делим один континент", — уточнил Песков.

Ранее стало известно, что Путин подготовил для немецкого издания статью "Быть открытыми, несмотря на прошлое", посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны. Материал был опубликован 22 июня, в День памяти и скорби.

#путин #песков #великая отечественная война
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