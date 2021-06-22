Эрдоган назвал условие для развала НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что без его страны Североатлантический Альянс наткнется на такие трудности, которые могут привести к краху НАТО. Таким образом политик прокомментировал итоги саммита НАТО, который прошел в Брюсселе 14 июня.

«Без Турции НАТО будет сложно не только сохранить свою силу, но и свое существование», — считает Эрдоган.

Он добавил, что Турция со своей стороны в полной мере выполняет обязательства перед НАТО и понимает, что Альянс важно сохранить, даже не смотря на тот факт, что Анкара «осталась в одиночестве», когда ей нужна была поддержка, подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции также сказал, что рассчитывает на вклад Альянса в противостоянии Рабочей партии Курдистана, деятельность которой в запрещена на турецкой территории.

Недавно Европейский совет по международным отношениям провел опрос и выяснил, что большинство жителей Европы считают Турцию под управлением Эрдогана врагом.