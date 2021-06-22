Дело блогера Била о ДТП поступило в прокуратуру Москвы

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Материалы уголовного дела блогера Эдварда Била о ДТП в центре Москвы рассмотрят в прокуратуре для утверждения обвинения.

Ранее столичный суд продлил Эдварду Билу запрет определенных действий еще на два месяца. Правоохранители возбудили в отношении пранкера уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по первой части статьи 264 УК РФ.

Инцидент произошел на Садовом кольце 1 апреля. По данным следствия, пранкер Эдвард Бил не справился с управлением и вылетел на Audi на полосу встречного движения, протаранив несколько автомобилей. В больницу с серьезными травмами попала консультант Государственной думы Мария Артемова.