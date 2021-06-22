Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Дело блогера Била о ДТП поступило в прокуратуру Москвы

Происшествия
/ Обновлено: 22 июня 2021 12:59 90

Дело блогера Била о ДТП поступило в прокуратуру Москвы
vk.com / Edward Bil

Материалы уголовного дела блогера Эдварда Била о ДТП в центре Москвы рассмотрят в прокуратуре для утверждения обвинения.

Ранее столичный суд продлил Эдварду Билу запрет определенных действий еще на два месяца. Правоохранители возбудили в отношении пранкера уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по первой части статьи 264 УК РФ.

Инцидент произошел на Садовом кольце 1 апреля. По данным следствия, пранкер Эдвард Бил не справился с управлением и вылетел на Audi на полосу встречного движения, протаранив несколько автомобилей. В больницу с серьезными травмами попала консультант Государственной думы Мария Артемова.

#суд #москва #дтп #блогер #Эдвард Бил
Большие потери: с чем столкнулись гитлеровцы и Красная армия 22 июня 1941 года
Большие потери: с чем столкнулись гитлеровцы и Красная армия 22 июня 1941 года
Россия
15:54 | 22 июня
Политологи назвали статью Путина в Die Zeit знаком немецкому народу
Политологи назвали статью Путина в Die Zeit знаком немецкому народу
Политика
15:53 | 22 июня
Москвичи смогут попасть в рестораны и кафе при наличии QR-кода
Москвичи смогут попасть в рестораны и кафе при наличии QR-кода
Общество
15:52 | 22 июня