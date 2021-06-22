Аномальная жара в России бьет рекорды и поджаривает яйца на асфальте

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В Москве 22 июня установили новый температурный рекорд. Еще до полудня столбики термометров в столице поднялись до отметки плюс 32,9. Последний раз такая аномальная жара наблюдалась 142 года назад, рассказал ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Это самая высокая температура воздуха этого дня за всю метеоисторию наблюдений в Москве с 1879 года. Окончательная цифра станет известна вечером, по прогнозам, воздух сегодня прогреется до +35», – сообщил синоптик.

Пассажирам в московском метро начали раздавать воду, а Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день.

В метро и МЦК сегодня будут бесплатно раздавать питьевую воду. Не все могут легко переносить такую жару в транспорте, поэтому прохладная вода может стать настоящим спасением pic.twitter.com/GtvninpRdp — Мослента (@moslenta) June 21, 2021

Не щадит солнце и Северную столицу России. В Санкт-Петербурге четвертый день подряд обновляют суточный рекорд жары. Сегодня, 22 июня, в обеденное время температура воздуха достигла отметки +32,9 градуса, чего в Петербурге не было последние 104 года.

«При этом воздушные массы продолжат прогреваться, и температура в ближайшие часы еще подрастет», – рассказали в центре «Фобос».

Спасаясь от зноя, петербуржцы ежедневно заполоняют городские пляжи, позабыв о пандемии коронавируса.

А некоторые проводят эксперименты. Так, в первый для Петербурга день аномальной жары рабочие «Ленавтодора» пожарили яичницу в сковородке, поставив ее на только что уложенный асфальт. На приготовление, по их словам, ушло всего 10 минут.

В Ленобласти дорожники пожарили яичницу на новом асфальте: https://t.co/BTJDBgRQlV pic.twitter.com/fn8MlwsmC2 — 78 | НОВОСТИ (@good78news) June 19, 2021

В Пскове накануне синоптики зафиксировали +33,9 градуса, что последний раз наблюдалось в регионе в 1968 году. А Кострому солнце прогрело до 32 градусов впервые с 1967 года.

По данным специалистов прогностического центра «Метео», на этой неделе превышение климатической нормы на 7 и более градусов ожидается не только в центральной части России, но и на Урале, и в Сибири.