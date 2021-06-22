Решение о заполнении президентской квоты в Совфеде пока не принято

ФБА «Экономика сегодня» / Владимир Карпухин

Президент России Владимир Путин пока не принимал решений по квоте в Совете Федерации. Об этом пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Представители СМИ поинтересовались, планирует ли президент заполнять квоту на назначение сенаторов в обозримом будущем. Песков заявил, что Путин рассмотрит этот вопрос тогда, когда посчитает целесообразным.

Ранее сообщалось, что лидеры ЛДПР Владимир Жириновский и КПРФ Геннадий Зюганов якобы получат места в верхней палате парламента. Предположительно, политики могут стать сенаторами по президентской квоте.