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Решение о заполнении президентской квоты в Совфеде пока не принято

Политика
/ Обновлено: 22 июня 2021 12:57 81

Решение о заполнении президентской квоты в Совфеде пока не принято
ФБА «Экономика сегодня» / Владимир Карпухин

Президент России Владимир Путин пока не принимал решений по квоте в Совете Федерации. Об этом пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Представители СМИ поинтересовались, планирует ли президент заполнять квоту на назначение сенаторов в обозримом будущем. Песков заявил, что Путин рассмотрит этот вопрос тогда, когда посчитает целесообразным.

Ранее сообщалось, что лидеры ЛДПР Владимир Жириновский и КПРФ Геннадий Зюганов якобы получат места в верхней палате парламента. Предположительно, политики могут стать сенаторами по президентской квоте.

#путин #совфед #песков
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