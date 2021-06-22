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Дмитрий Песков сообщил о формате прямой линии с президентом России

Политика
/ Обновлено: 22 июня 2021 13:05 65

Дмитрий Песков сообщил о формате прямой линии с президентом России
youtube.com / Prt Scr / Телеканал 360

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в этом году пройдет без студии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В этом году изменится формат прямой линии с президентом. По словам Пескова, главный упор будет сделан на мультиформатное приложение для смартфонов.

Мероприятие состоится 30 июня. Начало запланировано на 12:00 по московскому времени. Владимир Путин ответит в свободном режиме на вопросы граждан. Телеканалы выделили на прямую линию три часа эфирного времени.

#россия #путин #песков #прямая линия
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