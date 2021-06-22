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Объявлена сумма премиальных сборной России за выступление на чемпионате Европы-2020

Спорт
/ Обновлено: 22 июня 2021 12:52 88

Объявлена сумма премиальных сборной России за выступление на чемпионате Европы-2020
Global Look Press / Igor Russak

Российская сборная заработала 10,75 миллиона евро (934,1 миллиона рублей по актуальному курсу) за выступление на Евро-2020. Об этом сообщил оргкомитет УЕФА.

Командам, которые принимает участие в чемпионате, выплачивают гарантированный гонорар в размере 9,25 миллиона евро. Еще 1,5 миллиона евро сборные получают за каждую победу на групповом этапе. Сыгранный в ничью матч приносит 750 тысяч евро. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также выплачивает дополнительный бонус в размере 2 миллионов евро командам, дошедшим до 1/8 финала. Выход в четвертьфинал приносит участникам Евро еще 3,25 миллиона. В копилке сборных, оказавшихся в полуфинале и финале чемпионата, оказывается еще 5 и 7 миллионов призовых соответственно.

В первом матче группового этапа Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова потерпели поражение от Бельгии со счетом 0:3. Следующий матч со сборной Финляндии принес россиянам победу — 0:1. Третья встреча с датчанами закончилась для российской команды разгромным поражением — 4:1. Сборная России заняла четвертое место в группе и покинула чемпионат.

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