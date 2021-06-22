Военный эксперт Литовкин раскрыл истинную причину визитов ВМС НАТО в Черное море

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ВМС НАТО в последнее время все чаще заходят в акваторию Черного моря. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил это комплексом неполноценности США.

Напомним, 18 июня в порт Одессы зашли два корабля ВМС НАТО — британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen. Ранее 14 июня тот же порт посетил эсминец ВМС США Laboon, который может нести свыше 50 ядерных крылатых ракет "Томагавк", передает ФАН.

Известно, что целью их визита является участие в военно-морских операциях, которые якобы направлены на отработку взаимодействия между союзниками Альянса в регионе — Украиной, Румынией и Грузией.

Полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что истинная цель — это контроль, поскольку США считают себя гегемоном, они должны быть повсюду, а мир обязан вращаться вокруг них. По словам обозревателя, это не что иное, как американский комплекс неполноценности.

Вашингтон не готов пойти на серьезные провокации из-за боязни ответных действий России, однако лозунги и заходы в порты союзников НАТО для них по силам, резюмирует эксперт.