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Валентине Матвиенко не понравился настрой сборной России на Евро-2020

Спорт
/ Обновлено: 22 июня 2021 12:18 84

Валентине Матвиенко не понравился настрой сборной России на Евро-2020
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась об игре сборной России по футболу на 16-м чемпионате Европы.

Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам весенней сессии 2021 года призналась, что очень огорчилась вылету сборной России с Евро-2020. Она отметила, что футболистам национальной команды стоило "или играть, или не позориться".

"Я вообще очень страстный болельщик и, конечно, смотрела все игры. И я думаю, я в этих чувствах не одинока: большинство болельщиков страны очень расстроено игрой нашей команды", — отметила Матвиенко.

Накануне сборная России проиграла Дании и завершила выступление на чемпионате Европы. Матч третьего тура группового этапа континентального первенства, который прошел в Копенгагене, закончился поражением команды Станислава Черчесова со счетом 1:4. В трех играх Евро-2020 сборная России набрала три очка.

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