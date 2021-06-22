Матвиенко уверена в профессионализме депутатов нового состава Госдумы

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Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко выразила уверенность в профессионализме депутатов нового состава Госдумы, который будет сформирован по итогам осенних выборов.

Спикер верхней палаты парламента рассчитывает, что голосование пройдет прозрачно и демократично. Она также надеется, что новый состав Государственной думы РФ быстро решит организационные вопросы.

"Времени на раскачку нет", — сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова ранее сообщила, что выборы в Госдуму будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября, передает сайт 360tv.ru.