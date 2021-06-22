«Появление» нового бункера напугало соседей скопинского маньяка

Pr Scr youtube.com / Ксения Собчак

Соседи скопинского маньяка Виктора Мохова обратили внимание, что мужчина начал работы в своем огороде. Они подозревают, что он может повторить свое преступление.

По предварительным данным, 70-летний Мохов заявил жителям Скопина, что "посадил картошку". Тогда люди вновь обратились в полицию. Правоохранители уже начали проверку, несмотря на то, что приходят к мужчине каждый день.

Отсидевший более 16 лет маньяк после отбывания наказания живет в том же доме, где в течение четырех лет удерживал двух школьниц, над которыми совершал насилие физического, сексуального и психологического характера.