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"Появление" нового бункера напугало соседей скопинского маньяка

Происшествия
/ Обновлено: 22 июня 2021 12:06 51

«Появление» нового бункера напугало соседей скопинского маньяка
Pr Scr youtube.com / Ксения Собчак

Соседи скопинского маньяка Виктора Мохова обратили внимание, что мужчина начал работы в своем огороде. Они подозревают, что он может повторить свое преступление.

По предварительным данным, 70-летний Мохов заявил жителям Скопина, что "посадил картошку". Тогда люди вновь обратились в полицию. Правоохранители уже начали проверку, несмотря на то, что приходят к мужчине каждый день.

Отсидевший более 16 лет маньяк после отбывания наказания живет в том же доме, где в течение четырех лет удерживал двух школьниц, над которыми совершал насилие физического, сексуального и психологического характера.

#полиция #бункер #мохов
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