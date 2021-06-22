Совфед попытается наладить диалог с Сенатом США

pixabay.com /

Совет Федерации попытается выстроить диалог с американским сенатом, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко.

Переговоры Совфеда и сената будут логичными после саммита президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, уточнили в сообщении.

Ранее посол РФ в Америке Анатолий Антонов рассказал о предстоящей работе Москвы и Вашингтона над восстановлением выдачи виз.

По итогам женевской встречи 16 июня было решено, что послы РФ и США вернутся на свои места работы. Антонов прибыл в США 20 июня.