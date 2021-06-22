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Минздрав России назвал препарат для вакцинации иностранцев от COVID-19

Общество
/ Обновлено: 22 июня 2021 11:47 100

Минздрав России назвал препарат для вакцинации иностранцев от COVID-19
Global Look Press / Adrian / www.imago-images.de

Российские врачи будут использовать препарат "Спутник Лайт" для вакцинации граждан из-за рубежа от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Россияне, которые хотят привиться от COVID-19, могут выбрать одну из трех вакцин отечественного производства. Речь идет о "Спутнике V", "ЭпиВакКороне" и "КовиВаке".

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил эффективность "Спутника V" при ревакцинации после комплекса инъекций другими препаратами. Также в этих целях будет достаточно применения "Спутника Лайт".

#коронавирус #Мурашко #спутник лайт
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