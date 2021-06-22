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Путин заявил о стремлении России к всеобъемлющему партнерству с Европой

Политика
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Путин заявил о стремлении России к всеобъемлющему партнерству с Европой
pixabay.com /

Россия стремится к восстановлению всеобъемлющего партнерства с Европой. Об этом президент РФ Владимир Путин написал в статье для немецкой газеты Die Zeit.

Российский лидер отметил, что у Москвы и Брюсселя есть множество взаимных интересов, таких как стратегическая стабильность, энергетика и здравоохранение. По его словам, безопасность и процветание на континенте зависят от совместных усилий всех стран, включая Россию.

"Потому что Россия — одно из крупнейших европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой", — подчеркнул президент.

Канцлер Австрии Себастьян Курц ранее призвал Евросоюз идти по пути диалога с Россией.

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