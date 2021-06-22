Гинцбург назвал эффективный способ защититься от индийского штамма COVID-19

Global Look Press / Viktor Chernov/Russian Look

Разработанная в НИЦ имени Гамалеи вакцина от коронавируса "Спутник V" способна бороться с индийским штаммом, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Индийский штамм COVID-19 и его мутации являются очень опасными. При проникновении в клетки этот вариант вируса становится устойчивым к антителам, добавил Гинцбург.

Их количество, которое человек получает после вакцинации "Спутником V", достаточно высоко для того, чтобы защитить от всех известных штаммов коронавируса. Кроме того, препарат почти на 100% защищает от тяжелых и летальных случаев, отметил Гинцбург.