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Гинцбург назвал эффективный способ защититься от индийского штамма COVID-19

Общество
/ Обновлено: 22 июня 2021 11:18 81

Гинцбург назвал эффективный способ защититься от индийского штамма COVID-19
Global Look Press / Viktor Chernov/Russian Look

Разработанная в НИЦ имени Гамалеи вакцина от коронавируса "Спутник V" способна бороться с индийским штаммом, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Индийский штамм COVID-19 и его мутации являются очень опасными. При проникновении в клетки этот вариант вируса становится устойчивым к антителам, добавил Гинцбург.

Их количество, которое человек получает после вакцинации "Спутником V", достаточно высоко для того, чтобы защитить от всех известных штаммов коронавируса. Кроме того, препарат почти на 100% защищает от тяжелых и летальных случаев, отметил Гинцбург.

#коронавирус #COVID-19 #Спутник V
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