kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Советские солдаты в годы ВОВ пришли в нацистскую Германию не с местью, а с великой миссией освободителей. Об этом президент РФ Владимир Путин написал в статье для газеты Die Zeit.

Труд российского лидера "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченный к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, появился в немецком еженедельнике 22 июня. В статье Путин напомнил о мужестве и стойкости бойцов Красной армии и тружеников тыла.

"И кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого — правда в том, что советский солдат пришел на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя", — говорится в публикации.

Президент добавил, что Россия с благодарностью вспоминает союзников, которые помогли приблизить общую победу.