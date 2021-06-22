Статью Путина о Великой Отечественной войне опубликовали в немецкой газете.

kremlin.ru / Администрация президента России

Журнал Zeit поделился статьей президента России Владимира Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченной к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

По словам российского лидера, сейчас мир динамично развивается, сталкиваясь с новыми вызовами и угрозами. По мнению Путина, в этой ситуации "мы не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, конфликтов и ошибок, ведь он будет мешать сосредоточиться на решении актуальных проблем".

"Вся послевоенная история Большой Европы подтверждает: процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию", — пишет президент.

В 2020 году Путин написал статью "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим", в которой предложил сохранить правду о войне.