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Статью Путина о Великой Отечественной войне опубликовали в немецкой газете.

Общество
/ Обновлено: 22 июня 2021 10:58 97

Статью Путина о Великой Отечественной войне опубликовали в немецкой газете.
kremlin.ru / Администрация президента России

Журнал Zeit поделился статьей президента России Владимира Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченной к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

По словам российского лидера, сейчас мир динамично развивается, сталкиваясь с новыми вызовами и угрозами. По мнению Путина, в этой ситуации "мы не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, конфликтов и ошибок, ведь он будет мешать сосредоточиться на решении актуальных проблем".

"Вся послевоенная история Большой Европы подтверждает: процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию", пишет президент.

В 2020 году Путин написал статью "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим", в которой предложил сохранить правду о войне.

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