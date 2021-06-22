В АТОР спрогнозировали, сколько россиян отправятся в Турцию этим летом

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Сегодня, 22 июня, первый день возобновления авиасообщения РФ с Турцией. Так 44 рейса доставят в Анталию 12,2 тысяч туристов из России. Об этом рассказал председатель рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз.

Первыми для открытия летнего сезона в Турции прибыли отдыхающие из Уфы на борту авиакомпании Nordwind.

Представитель туроператора PEGAS Touristik по рынкам стран СНГ и Центральной Азии Орхан Санджар полагает, что туроператоры РФ в скором времени смогут увеличить количество рейсов. Предполагается, что в июле в Анталии в некоторые дни смогут приземляться до 160 рейсов из России в день.

Эксперты компании TEZ Tour согласились с коллегами и добавили, что в настоящем сезоне перелетов будет больше, чем, например, прошедшей весной. Все это связано с отменой ограничений вылетов по зарубежным направлениям и по количеству рейсов.

«Сразу после объявления об открытии Турции для россиян спрос на туры в эту страну стал ажиотажным – стремительный рост числа бронирований позволяет с уверенностью говорить о том, что все первые рейсы в июне совершенно точно будут максимально загружены», — сообщили в пресс-службе TEZ Tour.

По оценкам аналитиков АТОР, при сохранении спроса на путевки и отсутствии дополнительных ограничений в связи с коронавирусом, с 22 июня по сентябрь турпоток из РФ может составить до 3 млн человек.

Ранее специалисты АТОР отметили ряд наиболее эпидемиологически безопасных для туризма стран.