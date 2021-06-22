Die Zeit опубликовало статью Путина о начале ВОВ. Главные тезисы

Global Look Press / Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин в преддверии Дня памяти и скорби написал статью о нападении нацистской Германии на СССР. Материал опубликовало немецкое издание Die Zeit, перевод статьи уже выложен на официальном сайте Кремля.

Гитлеровцы атаковали Советский Союз 80 лет назад — 22 июня 1941 года. Это стало началом самой кровопролитной войны в истории нашей страны. Стойкость и храбрость советских людей позволили отстоять Родину и спасти весь мир от фашистского плена, пишет Путин.

Преодолевая ужасы и последствия войны, страны Европы смогли вернуть взаимное доверие и пойти по пути объединения. Большую роль в этом сыграло примирение СССР и ФРГ. Президент России напомнил, что в 1970 году страны заключили «сделку века» о поставке природного газа Европе, и это стало основой плодотворного взаимного сотрудничества.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Также президент считает, что завершение холодной войны должно было стать общей победой для Европы. Однако расширение НАТО, которая и была «реликтом холодной войны», стало главной причиной взаимного недоверия, постепенно нарастающего в мире.

«Более того, многие страны были поставлены перед искусственным выбором — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года», — написал глава РФ.

Кроме того, Путин указал, что вооруженный госпереворот на Украине организовали США, а Европа выступила в качестве поддержки. Эти факторы привели к расколу Украины и, как следствие, выходу Крыма из состава страны.

Новостное агентство «Харьков». / Виктор Сухоруков

Сегодня продолжает нарастать напряжение, риск очередной гонки вооружений перестает быть эфемерным. Мир столкнулся с пандемией, а страны упускают большие возможности, которые дало бы взаимное объединение сил.

«Вся послевоенная история Большой Европы подтверждает: процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию. Потому что Россия — одно из крупнейших европейских государств», — подчеркнул Путин.

Президент РФ добавил, что страна стремится к восстановлению партнерских отношений с Европой, чтобы вместе обсуждать и решать вопросы образования, здравоохранения, экологии, культуры и многих других. Единой целью России и стран Европы должна стать континентальная безопасность и партнерские отношения на равных условиях. В заключении российский президент призвал признать ошибки прошлого, исправить их и перестать «тащить груз прошлых конфликтов и обид».