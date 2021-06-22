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Грудинин пойдет на выборы в Госдуму по общефедеральному списку КПРФ

Россия
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Грудинин поведет КПРФ
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Глава Совхоза им. Ленина Павел Грудинин, как один из представителей общефедерального списка, поведет КПРФ на выборы в Госдуму. Об этом на заседании президиума ЦК заявил председатель КПРФ Геннадий Зюганов. В том же реестре кандидатов оказался и губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Всего в общефедеральном списке значатся 15 человек, которые первыми получат мандаты при распределении, передает издание «Ведомости» со ссылкой на источники в партии.

Журналисты предположили, что Грудинина включили в общефедеральную часть из-за низких шансов получить мандат по одномандатному округу в Алтайском крае. 

Недавно Грудинин в очередной раз оказался в центре скандала из семейных проблем. Так, ради мести бывшей жене Ирине, Грудинин грозил отрезать от водоснабжения коттеджный поселок, в котом она проживает.

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