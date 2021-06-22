Школа губернаторов: эффективная мера или очередная формальность

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

На прошлой неделе президент России Владимир Путин провел видеоконференцию со слушателями четвертого потока Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Редакция «Политики Сегодня» решила напомнить, кто из слушателей школы уже стал губернатором и в чем именно смысл этого начинания.

Напомним, что Школу губернаторов создали еще в 2013 году как первый институт Академии (программа госуправления действует с 2017-го). Цель – подготовка профессионалов для системы госуправления, формирование кадрового резерва.

Сюда попадают лучшие из лучших — победители конкурсов платформы «Россия — страна возможностей», всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Занятия проводят ведущие отечественные и зарубежные специалисты, действуют более 80 образовательных программ по профессиональному и личностному росту.

пресс-слубжа РСВ /

За эти годы Школу губернаторов прошли свыше десяти тысяч слушателей. Программу госуправления — более трехсот человек. Среди выпускников — 39 губернаторов, пять федеральных министров, заместители представителей Совета Федерации и Госдумы, 32 заместителя федеральных министров, мэры городов-миллионников.

Эффективность школы доказали и итоги последних губернаторских выборов в сентябре 2020 года. В шести субъектах РФ уверенно победили выпускники ВШГУ.

Два выпускника первого потока Школы губернаторов Александр Цыбульский и Михаил Развожаев возглавили Архангельскую область и Севастополь. Победивший на выборах губернатора Камчатки Владимир Солодов был во втором потоке ВШГУ.

Третий поток: Еврейскую автономную область возглавил Ростислав Гольдштейн, в Калуге победил Владислав Шапша, а Хабаровским краем руководит Михаил Дегтярев.

kremlin.ru /

12 слушателей последнего, четвертого потока школы уже получили назначения. Трое из них стали врио глав субъектов РФ: Сергей Меликов в Дагестане, Владислав Ховалыг в Туве и Алексей Русских – в Ульяновской области.

Исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов напомнил корреспонденту «Политики Сегодня», что эту школу прошли не только главы регионов, но и вице-губернаторы, федеральные министры, мэры. Идея в том, чтобы вооружить кандидатов на высокие посты сочетанием теоретических, общих знаний и практических умений:

«В проекте участвуют и наставники из числа действующих губернаторов и министров, которые передают свой личный опыт будущему поколению управленцев в открытом, доверительном формате. Здесь организованы группы, где слушатели обсуждают реально существующие проблемы, генерируют идеи, возможные варианты по их разрешению. Это обучение с погружением в реальность».

Школа, как высшая лига: здесь люди, которые уже добились высоких результатов на разных уровнях — на муниципальных постах, в бизнесе или некоммерческом секторе. И такой союз теории госуправления с региональными практиками позволяет эффективно готовить руководителей. По словам Игнатова, это хорошо, что государство целенаправленно проводит подобную кадровую политику в системе управления.

«Известная проблема, когда человеку после вуза говорят: забудьте все, что вы учили, начинаем заново. И идея как раз в том, чтобы эту оторванность от реальной жизни преодолеть и добиться оптимального сочетания теории и практики, чем должен обладать любой руководитель», — добавил специалист.

Как считает известный политолог Алена Август, Школа губернаторов – это уникальный конструкт. У нас – кадровый голод, и эта проблема характерна не только для России. Просто в нашей большой стране любая проблема вырастает, как в увеличительном стекле. Так вот, это — ответ на проблему формирования и подготовки профессиональных управленцев.

vk.com / Алена Август

При этом она отметила таких ярких выпускников школы, как Дмитрий Махонин, которые уже стал губернатором Пермского края, Артем Здунов, который сейчас возглавляет Мордовию, и Вячеслав Гладков, ставший врио в Белгородской области.

«Я думаю, что пока еще детей, которые хотели бы стать губернаторами, а не космонавтами, немного. Хотя быть губернатором не менее сложно, чем космонавтом. Жизнь требует от человека широкого комплекса знаний, умений и, главное, возможности принятия решений в ситуации неопределенности — быстрых и качественных, со стратегическим прицелом», — поделилась эксперт.

Обучение проходит с использованием практических кейсов, причем в командном подходе, что важно. Потому что и федеральные министры, и губернаторы, и управленцы высокого уровня — это, прежде всего, люди, умеющие подбирать, выстраивать и управлять командой. Это требование нашего времени, и такому умению не научиться из учебников.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Как отметила Август, Школа губернаторов — это образовательное учреждение проектного подхода. Слушатели получают не только большой лекционный материал — они работают практически, действуют в группах, выезжают в регионы и ищут решения проблем на практике. Авангард части из этих людей сейчас в Совете Федерации, например, Мария Львова-Белова. Кто-то возглавляет федеральные проекты, как Ирина Плещева, обладающая большим опытом в госуправлении и креативным зарядом:

«И Школа губернаторов, и проекты платформы "Россия – страна возможностей" создают новую общность людей, погруженных в процессы, происходящие в стране. Людей, умеющих видеть проблемы и находить ответы, способных принимать решения в сложных ситуациях. Людей, которые при этом еще и готовы помогать друг другу».

Эксперт отметила и Алексея Комиссарова, директора ВШГУ, который умеет подбирать преподавателей в школу, коучей, искать нестандартные ходы в обучении, и это не только прыжки со скалы. Это большая линейка разных форматов, креативных, погружающих в реальную жизнь регионов.

Важно понимать, что это опыт, который не перечеркивает того, что было до него. Так, на последнем потоке лекции читал бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, который руководил регионом более 20 лет. Именно он сотворил всем известное «калужское чудо».

«Это уникальный опыт людей, которые прошли огонь и воду в своих регионах, причем в разных сферах. Опыт коучей, которые смотрят на проблему совсем с другой стороны. Все вместе это превращается в уникальное пространство взаимообогащения. И это на пользу стране в целом и каждому региону в частности», — заключила Август.

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