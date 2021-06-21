В Федерации футбола Чили ответили на обвинения в организации секс-вечеринки в Бразилии

Global Look Press / LiveMedia/Fabrizio Carabelli / Zuma\TASS

Глава Федерации футбола Чили (ANFP) Джанфранко Даццарола опроверг информацию о приглашении игроками национальной команды проституток в отель во время розыгрыша Кубка Америки.

Информация об участии игроков сборной Чили в секс-вечеринке в бразильской гостинице Gran Hotel Odara не соответствует действительности. Об этом рассказал Джанфранко Даццарола.

"Единственное дисциплинарное нарушение в данном случае — это визит парикмахера в отель. Это нарушение санитарных правил, установленных Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ)", — подчеркнул он.

До этого чилийские СМИ утверждали, что шесть игроков сборной пригласили к себе в номера проституток, где устроили тайную вечеринку. Кубок Америки проходит в Бразилии с 14 июня по 11 июля. В турнире участвуют 10 национальных сборных.