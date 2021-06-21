Наблюдатели от СНГ заявили об открытости выборов в Армении

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Выборы в парламент Армении прошли без нарушений. К такому выводу пришли наблюдатели от СНГ.

Голосование соответствовало закону и Избирательному кодексу. Эксперты пришли к выводу, что внеочередные парламентские выборы были открытыми и прошли на многопартийной основе, отметил глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов. Он поделился итогами наблюдения во время брифинга.

Голосование прошло в Армении 20 июня. В выборах приняли участие четыре блока и 21 партия. Большинство голосов набрала политическая сила "Гражданский договор", которой руководит исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

Блок бывшего армянского президента Роберта Кочаряна не признал результатов выборов. По данным сайта 360tv.ru, он намерен обратиться в суд.