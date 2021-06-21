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Нижегородская область вводит режим обязательной вакцинации для ряда категорий граждан

Общество
/ Обновлено: 21 июня 2021 15:45 97

Нижегородская область вводит режим обязательной вакцинации для ряда категорий граждан
Невские Новости /

Власти Нижегородской области постановили привить от COVID-19 в регионе до 25 августа минимум 60% жителей, работающих в сферах торговли, бытовых услуг, образования и ряда других.

Такую меру приняли в связи с ростом заболеваемости. Получить вакцину должны не менее 60% граждан, которые в силу особенностей профессии много контактируют с другими людьми.

Первый компонент препарата (или однокомпонентную вакцину) такие лица должны получить до 25 июля, привиться вторым они обязаны до 25 августа, следует из постановления главного государственного санитарного врача по Нижегородской области. Требования не распространяются на жителей, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации.

#вакцинация #нижегородская область #COVID-19
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