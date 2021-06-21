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Несколько пляжей Крыма закрыты по решению Роспотребнадзора

Общество
/ Обновлено: 21 июня 2021 15:33 60

Несколько пляжей Крыма закрыты по решению Роспотребнадзора
Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Роспотребнадзор закрыл некоторые пляжи Крыма и Севастополя из-за сильного наводнения. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Пляжи, которые пострадали от обильных осадков и подтоплений, закрыты на неопределенный срок в качестве профилактики. На полуострове также организован регулярный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в Крыму и Севастополе усилены проверки качества питьевой воды в пострадавших районах.

#роспотребнадзор #крым #пляжи
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