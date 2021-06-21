Несколько пляжей Крыма закрыты по решению Роспотребнадзора

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Роспотребнадзор закрыл некоторые пляжи Крыма и Севастополя из-за сильного наводнения. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Пляжи, которые пострадали от обильных осадков и подтоплений, закрыты на неопределенный срок в качестве профилактики. На полуострове также организован регулярный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в Крыму и Севастополе усилены проверки качества питьевой воды в пострадавших районах.