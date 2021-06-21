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Пьяная жительница Татарстана убила дочь во время катания на квадроцикле

Происшествия
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Пьяная жительница Татарстана убила дочь во время катания на квадроцикле
53.мвд.рф / Пресс-служба УМВД России по Новгородской области

Проживающая в селе Ключищи 52-летняя женщина везла малолетнюю родственницу на квадроцикле и врезалась в сарай.

По предварительным данным, водитель, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, неслась по проселочной дороге на высокой скорости. В какой-то момент она не справилась с управлением.

В результате инцидента погибла дочь экстремалки, а подруга женщины и ее двухлетний ребенок получили серьезные травмы.

Свидетели события рассказали, что предполагаемая виновница в первые минуты после ДТП не поняла, что произошло. Она держала на руках тело дочери и просила оказать ей медицинскую помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

#ребенок #татарстан #дтп #смерть
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