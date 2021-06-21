Необходимый интервал между ревакцинациями от COVID-19 назвали в Минздраве РФ

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Проходить процедуру ревакцинации от коронавируса при спокойной эпидемиологической ситуации следует раз в год. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения России.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" способна защитить пациентов от всех известных на сегодня штаммов коронавируса, ранее отметил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Прививочная кампания пользуется спросом во всех российских регионах. В общей сложности отечественные ученые разработали четыре препарата против инфекции.