Мурашко заявил о необходимости усилить меры против COVID-19 в городах-миллионниках

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Меры по борьбе с коронавирусом должны быть усилены в российских городах-миллионниках. С таким заявлением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

При этом глава Минздрава России призвал россиян ограничить контакты до достижения коллективного иммунитета из-за высокой контагиозности индийского штамма коронавируса.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что вакцинация от коронавирусной инфекции является единственной возможностью остановить пандемию. К тому же прививку от COVID-19 можно получить бесплатно.