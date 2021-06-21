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Мурашко заявил о необходимости усилить меры против COVID-19 в городах-миллионниках

Общество
/ Обновлено: 21 июня 2021 14:37 82

Мурашко заявил о необходимости усилить меры против COVID-19 в городах-миллионниках
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Меры по борьбе с коронавирусом должны быть усилены в российских городах-миллионниках. С таким заявлением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

При этом глава Минздрава России призвал россиян ограничить контакты до достижения коллективного иммунитета из-за высокой контагиозности индийского штамма коронавируса.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что вакцинация от коронавирусной инфекции является единственной возможностью остановить пандемию. К тому же прививку от COVID-19 можно получить бесплатно.

#минздрав рф #коронавирус #Мурашко
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