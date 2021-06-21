Путин дал установку по осенним выборам в Госдуму

kremlin.ru / Администрация президента России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что осенние выборы в Государственную думу необходимо провести прозрачно и честно, чтобы ни у кого не возникло сомнений в их легитимности.

Установку по осенним выборам в парламент российский лидер дал во время подведения итогов работы депутатов нижней палаты седьмого созыва.

До выборов в Государственную думу РФ осталось меньше трех месяцев — они пройдут с 17 по 19 сентября. Путин заявил, что избирательная кампания должна быть максимально прозрачной. По словам президента, необходимо, чтобы новый состав Госдумы максимально точно и объективно отражал желания россиян.

"Повторю: наша общая задача, в том числе парламентских партий, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии закону", — добавил глава государства.

Российский лидер отметил, что с "Единой России" как с самой влиятельной партии "особый спрос", поэтому ее представители будут нести особую ответственность за грядущие выборы.

Он добавил, что членам партии нужно быть готовыми и к нелицеприятным оценкам, а не только к разговору на "выигрышные темы".